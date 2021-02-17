В Пулково 17 февраля задерживается рейс в Тамбов

В петербургском аэропорту в среду задерживается один рейс, в Тамбов. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Так, по данным на 17 февраля, на 7:30, задерживается

Задерживается рейс в Тамбов авиакомпании «РусЛайн». Время отправления изменилось с 7 часов до 8:55. Остальные самолеты покинут петербургский аэропорт вовремя. Причина задержки не уточняется.

По прогнозу синоптиков, в Петербурге в среду, 17 февраля, ожидается небольшой снег. Столбики термометров покажут -13…-15 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково задерживается рейс P6 7360 неизвестной авиакомпании. Пункт назначения и перевозчик на онлайн-табло аэропорта Пулково не указан. Однако известно, что покинуть Петербург самолет должен был в 21:20.