В Яковлево горел частный дом

В ночь на 17 февраля в Выборгском районе в одном из поселков произошел пожар. Загорелся частный дом на Карьерной улице.

Сообщение о пожаре поступило в 23:30. Очевидцы заметили дым и сообщили пожарным.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Частный дом горел на площади 144 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось к 00:42. Информации о пострадавших не поступало. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Лужском районе Ленинградской области под утро сгорела баня. На месте происшествия работали восемь пожарных. По информации регионального управления МЧС, все произошло в переулке Серафимы в деревне Замостье.