На сотрудника Выборгской таможни завели дело за передачу налоговой тайны

В Петербурге Северо-Западное следственное управление на транспорте следственного комитета возбудило уголовное дело за получение взятки сотрудником Выборгской таможни. По версии следствия, он передал данные налоговой тайны.

Об этом стало известно в среду, 17 февраля. Как сообщает пресс-служба управления, специалист получил взятку в размере 32 тыс. рублей, а за это передал секретные данные. Кроме этого, обвиняется другой сотрудник в посредничестве.

По версии следствия, главный государственный инспектор Выборгской таможни получил деньги от неизвестного человека с помощью трех переводов на карту. За это ему нужно было перевести данные особо важных таможенных документов. В итоге эта информация использовалась для уклонения от таможенных платежей.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование дела продолжается.

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