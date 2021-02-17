Юный дзюдоист умер после того, как отказался поддаваться сопернику

На подростка и его тренера напали неизвестные мужчины.

В Туркмении умер 14-летний дзюдоист. Известно, что на него напали после победы на турнире, о чем 17 февраля сообщает издание Turkmen.news.

По предварительным данным, на спортсмена оказывали психологическое давление, пытаясь его убедить поддаться сопернику. Парень отказался и смог одержать победу над курсантом института МВД Туркменистана. После этого на дзюдоиста и его тренера напала группа неизвестных людей. На этом злоумышленники не остановились – они увезли юношу с собой.

Спустя время парня нашли на улице случайные прохожие, ему вызвали скорую помощь. Мальчика доставили в одну из центральных больниц Ашхабада, где его перенаправили в больницу по месту жительства, до которой нужно было ехать 500 километров.

Спортсмен скончался спустя несколько дней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что четверо с пистолетом и ножом напали на мужчин у метро «Владимирская».