Четверо с пистолетом и ножом напали на мужчин у метро «Владимирская»

В центре Петербурга четверо злоумышленников напали с ножом и пистолетом на двух уроженцев среднеазиатской страны.
Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, накануне в полицию обратился 23-летний иностранец и сообщил о разбойном нападении. Все произошло на улице у дома №1/2 по Кузнечному переулку.
Прибывшие полицейские установили, что четверо преступников, вооруженные ножом и пистолетом, отобрали у заявителя и его 29-летнего знакомого документы и смартфон. После они избили их и скрылись.
Потерпевшим потребовалась медицинская помощь. В тот же день полиция нашла двоих из четырех подозреваемых на Гражданском проспекте. Ими оказались 25-летние соотечественники пострадавших.
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Петергофском шоссе двое неизвестных напали с ножом на курсантку МВД из-за протестных акций.