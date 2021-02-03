Четверо с пистолетом и ножом напали на мужчин у метро «Владимирская»

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Фото: pixabay

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Фото: pixabay

В центре Петербурга четверо злоумышленников напали с ножом и пистолетом на двух уроженцев среднеазиатской страны.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, накануне в полицию обратился 23-летний иностранец и сообщил о разбойном нападении. Все произошло на улице у дома №1/2 по Кузнечному переулку.

Прибывшие полицейские установили, что четверо преступников, вооруженные ножом и пистолетом, отобрали у заявителя и его 29-летнего знакомого документы и смартфон. После они избили их и скрылись.

Потерпевшим потребовалась медицинская помощь. В тот же день полиция нашла двоих из четырех подозреваемых на Гражданском проспекте. Ими оказались 25-летние соотечественники пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Петергофском шоссе двое неизвестных напали с ножом на курсантку МВД из-за протестных акций.