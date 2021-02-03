Четверо с пистолетом и ножом напали на мужчин у метро «Владимирская»

Четверо с пистолетом и ножом напали на мужчин у метро &#171;Владимирская&#187;
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Фото: pixabay

В центре Петербурга четверо злоумышленников напали с ножом и пистолетом на двух уроженцев среднеазиатской страны.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, накануне в полицию обратился 23-летний иностранец и сообщил о разбойном нападении. Все произошло на улице у дома №1/2 по Кузнечному переулку.

Прибывшие полицейские установили, что четверо преступников, вооруженные ножом и пистолетом, отобрали у заявителя и его 29-летнего знакомого документы и смартфон. После они избили их и скрылись.

Потерпевшим потребовалась медицинская помощь. В тот же день полиция нашла двоих из четырех подозреваемых на Гражданском проспекте. Ими оказались 25-летние соотечественники пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Петергофском шоссе двое неизвестных напали с ножом на курсантку МВД из-за протестных акций.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
криминал новости СПб разбой


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В поселке имени Свердлова ищут угнанный экскаватор за 8,5 млн рублей
За сутки на Covid-19 проверились более 21 тысячи петербуржцев
В Пентагоне оценили риск ядерной войны с Россией
Досрочная пенсия и блокировка сайтов: что обсудят в ЗакСе Петербурга 3 февраля
Жители Петербурга и Москвы лидеры по поиску работы в начале года
На Петровском бульваре развращали девушку: отец пошел в полицию
Наперегонки с ОМОН: как петербуржцы ночью устроили незаконное шествие после ...
«Взорву полицию»: мужчина заставил полицейских искать бомбу в ...