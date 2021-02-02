На Петергофском шоссе двое неизвестных напали с ножом на курсантку МВД из-за протестных акций

Вечером понедельника, 1 февраля, возле дома №72 по Петергофскому шоссе, на территории парка Новознаменка двое неизвестных мужчин напали с ножом на 20-летнюю курсантку МВД.

Злоумышленники угрожали девушке и, судя по всему, их гнев был спровоцирован несанкционированным митингом в поддержку оппозиционера Алексея Навального, участниками или сторонниками которого могли быть мужчины. Ограничившись угрозами расправы, хулиганы скрылись, поэтому в конфликте, к счастью, никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербурга и Ленобласти добавляют, что в момент происшествия на курсантке была форма сотрудника полиции. Приметы нападавших известны стражам правопорядка, их уже разыскивают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца, напавшего на полицейских во время незаконных протестных акций 31 января, отправили под стражу до 30 марта.