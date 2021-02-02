Суд арестовал петербуржца, напавшего на полицейских на несанкционированной акции

В Петербурге перекрыли мосты перед началом незаконной акции за Навального. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Петербурге перекрыли мосты перед началом незаконной акции за Навального. Фото: Gazeta.SPb.ru

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Кирилла Богданова, обвиняемого в применении насилия к представителю власти.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, 31 января на Сенной площади во время несогласованной акции протеста подозреваемый нанес сотрудники полиции в область туловища, а также один удар в область спины, чем причинил ему моральный вред и физическую боль.

1 февраля Богданова задержали и предъявили обвинение. Он будет находиться под арестом до 30 марта.

Напомним, 31 января во многих городах России, в том числе и Петербурге прошли несогласованные акции протесты. Несанкционированные акции сопровождались столкновением с полицией и задержанием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали сотни человек за выход на незаконную акцию. Граждане пытались отстоять свободу арестованного политика, который находится сейчас в следственном изоляторе «Матросская тишина».