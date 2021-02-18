В Колпинском районе горели два садовых дома

В Колпинском районе горели два садовых дома
На место выехали спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 18 февраля в Колпинском районе Петербурга спасатели тушили два крупных пожара.

Пламя уничтожило садовый дом на Володарской улице и подпалило еще один в СНТ Ижорский массив-2.

Сообщение о пожаре поступило около 23:34 часов. Горела обстановка в садовом доме на площади 15 кв. метров. Пристройка у дома полностью сгорела, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. Справиться с огнем удалось к 00:55.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и десять человек личного состава МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Лужском районе Ленинградской области под утро сгорела баня. На месте происшествия работали восемь пожарных. По информации регионального управления МЧС, все произошло в переулке Серафимы в деревне Замостье.

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Колпинский район пожар происшествия


 

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