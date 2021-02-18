В квартире на Голландской обнаружен труп с ножевым ранением

В квартире на Голландской обнаружен труп с ножевым ранением
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В поселке Янино-1 во Всеволожском районе Ленобласти обнаружено тело 40-летнего мужчины с ножевым ранением.

Мертвое тело нашли в ночь на 18 февраля в квартире на улице Голландской, 10. Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили смерть мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в грудь мужчины вонзили нож. В убийстве подозревается 34-летняя безработная женщина, которая является хозяйкой квартиры. По предварительной информации, она ударила ножом после совместной пьянки. Они проживали вместе в квартире на Голландской.

С места происшествия изъяли два ножа, следы пальцев рук и одежда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в деревне Горбунки трое мужчин решили конфликтным способом найти виновного в прорыве воды. Коммунальная авария завершилась дракой и попаданием в больницу.

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Всеволожский район ножевое ранение труп


 

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