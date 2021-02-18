Петербуржцы заваливают депутатов письмами из-за сквера в Кузнечном, но те отвечают по одному шаблону

Петербуржцы настроены решительно ради сохранения сквера в Кузнечном переулке, где может появиться новое здание музея Достоевского. Горожане заваливают депутатов письмами, но те отвечают, словно по одному шаблону.

Ответы депутатов горожанам, которые интересовались судьбой сквера в Кузнечном переулке, опубликовал руководитель движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

Петербуржцы просили помощи в защите сквера у экс-главы Центрального района, депутата Марии Щербаковой, Александра Тетердинко, Владимира Носова, Алексея Цивилева, Дениса Четырбока, Михаила Барышникова, Веры Сергеевой. Все они, как один, отвечают, используя одни и те же размытые формулировки. Их суть – ко второму чтению законопроекта об изменениях в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП) был подан ряд поправок, их депутаты рассмотрят «в порядке, установленном регламентом заседаний ЗакСа».

«Тем не менее, горожане все равно ждут и надеются, что обещание губернатора и депутатов будет сдержано, а значит и зеленая зона между домами будет включена в официальные списки зеленых насаждений», — заметил Ярослав Костров.

Отметим, что в четверг, 18 февраля, постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам проведет очередное заседание. Ожидается, что на нем могут принять решение по правкам в закон о ЗНОП, в том числе по скверу в Кузнечном переулке.

Как заметил ранее Ярослав Костров в разговоре с Gazeta.SPb, он рассчитывает, что комиссия все-таки защитит сквер от застройки.

Между тем, в начале февраля стало известно, что комиссия хочет исключить сквер из перечня ЗНОП.

Как отмечал ранее депутат ЗакСа Борис Вишневский, сквер, которому угрожает застройка, уже был внесен в список ЗНОП в рамках первых чтений законопроекта. При этом сделал это губернатор Александр Беглов. Еще в 2018-м году он поддержал петербуржцев, которые не желали того, чтобы на месте сквера появилось здание музея. Сам Вишневский при этом внес «контрпоправку» ко второму чтению, чтобы сквер так и остался в перечне зеленых насаждений. Когда пройдут вторые чтения законопроекта, пока неизвестно. Уже ясно, что это произойдет не раньше марта.

Пока местные жители продолжают собирать народные сходы и писать письма.

«В конечном итоге ведь все местные жители все равно выйдут на улицу, лягут под ковши, но не дадут зайти на участок строительной технике», — заметил Костров.

Напомним, что фонд «Петербург Достоевского» хочет построить в сквере новое здание музея писателя. Местные жители и градозащитники уверены: современная постройка нарушит архитектурный облик уголка старого Петербурга и уничтожит одну из немногочисленных зеленых зон.

Около трех лет назад городские власти поддержали петербуржцев. В 2021-м году Петербург будет отмечать 200-й юбилей со дня рождения Федора Достоевского. Возникает вопрос: какой подарок сделают музею в честь праздника.