Спасатели тушили два автомобиля на Скуридина

Спасатели тушили два автомобиля на Скуридина
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В ночь на 18 февраля в Петродворцовом районе Петербурга спасатели тушили пожар. Горели два автомобиля — Volkswagen и Chevrolet.

Машины были припаркованы у дома 6 по улице Скуридина. Сообщение о пожаре поступило около 3:52 часов. Пламя охватило иномарку, а потом перекинулось на Chevrolet, который был припаркован неподалеку. В ГУ МЧС сообщили, что у первой машины полностью выгорел моторный отсек. У второй оплавилось переднее правое крыло.

Справиться с огнем удалось к 4:15 утра. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава МЧС. О пострадавших не сообщается. Причина пожара устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Лужском районе Ленинградской области под утро сгорела баня. На месте происшествия работали восемь пожарных. По информации регионального управления МЧС, все произошло в переулке Серафимы в деревне Замостье.

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