В Ленобласти вспыхнул завод деревянных игрушек

В Ленобласти вспыхнул завод деревянных игрушек
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Утром 18 февраля в городе Кировске Ленобласти произошел пожар.

Подробности сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

По предварительным данным, возгорание произошло на территории завода по изготовлению деревянных изделий на Набережной улице. В ликвидации пожара участвовали 25 человек личного состава МЧС и пять единиц спецтехники.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Лужском районе Ленинградской области под утро сгорела баня. На месте происшествия работали восемь пожарных. По информации регионального управления МЧС, все произошло в переулке Серафимы в деревне Замостье.

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