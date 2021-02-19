Мужчина с мачете вынес 15 тысяч из магазина в Шушарах

Мужчина с мачете вынес 15 тысяч из магазина в Шушарах
Полицейские начали розыск. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Пушкинском районе Петербурга разыскивают мужчину, который обчистил кассовый аппарат в одном из магазинов.

Инцидент произошел в четверг, 18 февраля, в поселке Шушары. В отдел полиции обратился 22-летний продавец. Он рассказал, что неизвестный, зайдя в продуктовый магазин на улице Центральной, угрожал предметом, похожим на «мачете», после чего забрал деньги из кассы и скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

По факту разбоя возбудили уголовное дело. Правоохранители начали розыск злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина похитил телефон у петербуржца и попался полиции.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти разбой розыск


 

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