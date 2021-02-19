Обвиняемого в похищении людей петербуржца поймали в Москве после пяти лет поисков

В Москве задержали 30-летнего мужчину, который с 2016 года находился в международном розыске. Он вместе с подельниками нападал на людей на улице, похищал их и требовал с них денег.

В четверг, 18 февраля, 30-летний мужчина был пойман возле дома №3 на столичном бульваре Андрея Тарковского. Свою преступную деятельность он вел на территории Петербурга.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, задержанный и его напарники в марте 2016 года напали на двух мужчин. У потерпевших отобрали 25 тыс. рублей, после чего силой доставили в квартиру в 1-ом Предпортовом проезде и удерживали там против воли.

Аналогичную схему злоумышленники провернули еще с двумя людьми. Их также удерживали против воли, вымогая у них 20 млн рублей и иномарку.

В ближайшее время мужчина будет доставлен в Петербург для проведения необходимых процессуальных действий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали иностранца, находящегося в международном розыске. На родине ему было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотических средств,