Пьяные посиделки в Буграх закончились убийством

Во Всеволожском районе обнаружен труп мужчины.

Инцидент произошел 18 февраля.

В поселке Бугры в квартире дома по улице Полевая обнаружен труп мужчины с ножевым ранением в области сердца. По подозрению в убийстве задержан неработающий мужчина 1975 года рождения, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, он ножом нанес удар в область сердца потерпевшему. Возбуждено уголовное дело. Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в попытке заказать убийство. Гражданин якобы искал исполнителя, который согласился бы совершить преступление за деньги.