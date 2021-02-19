Ученые нашли ранее неизвестный автограф на рукописи Тургенева, который Пушкин мог оставить накануне дуэли

Научный сотрудник Института русской литературы Наталья Хохлова при работе с архивом нашла ранее неизвестный автограф Александра Пушкина. Предположительно, автограф был оставлен 26 января 1837 года, в день накануне смертоносной дуэли.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», новость пришла из Пушкинского дома. На данный момент известно, что данную подпись великий поэт поставил на рукописи Александра Тургенева. Автограф предназначался для публикации в пятом томе журнала «Современник».

Александр Сергеевич Пушкин сделал эту пометку в качестве редактора на рукописи Тургенева, которая предназначалась для публикации в пятом томе журнала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборник стихотворений Александра Пушкина оказался выставленным на аукцион. Книга автора была издана еще в далеком 1829 году. Первоначальная стоимость 950 тыс. рублей. Информация появилась на сайте аукционного дома «Литфонд».