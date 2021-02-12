В Петербурге на аукцион выставили изданную 200 лет назад книгу Пушкина

Сборник стихотворений Александра Пушкина оказался выставленным на аукцион. Книга автора была издана еще в далеком 1829 году. Первоначальная стоимость 950 тыс. рублей.

Об этом стало известно в пятницу, 12 февраля. Информация появилась на сайте аукционного дома «Литфонд». Отмечается, что книга является очень редкой, так как было выпущено всего 1200 экземпляров. Всего в ней 224 страницы.

Такой сборник является только одной частью из четырех. В нем можно найти известные стихотворения Александра Пушкина. Стоит отметить формат книги, он очень маленький – всего 19,4 на 12,5 сантиметров.

Кроме этого, за годы книга потеряла свой товарный вид, – нет корешка и нижнего угла одной из страниц. Также можно заметить разводы от воды.

До этого другие части сборника были проданы за 3,6 млн рублей. Данная книга осталась последней четвертой частью.

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