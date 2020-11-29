Лувр продаст на аукционе возможность посмотреть на «Джоконду» без витрины

Лувр продаст на аукционе возможность посмотреть на &#171;Джоконду&#187; без витрины
Собранные средства направят на создание в музее нового пространства для художественного и культурного образования. Фото: pixabay

Впервые в истории парижский музей Лувр выставит на аукцион дома Christie’s редчайшие услуги, а также более 20 работ современных художников.

Потенциальным покупателям представится возможность побороться за произведения Евы Жоспан, Жан-Мишеля Отоньеля, Кандиды Хефер, Йохана Кретера и других. Среди уникальных услуг, которые можно приобрести на аукционе — возможность полюбоваться «Мона Лизой» Леонардо да Винчи вне выставочной витрины вместе с главой музея Жаном-Люком Мартинезом.

Участникам аукциона также предложат посетить концерт в зале для королевских приемов, а также прогуляться по крышам Парижа вечером в компании художника-авангардиста, который не раз вовлекал в свои работы здание Лувра. Торги пройдут на сайте Christie’s с 1 по 15 декабря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец создал интерактивную карту города, которая рассказывает об истерических зданиях.

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