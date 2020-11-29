Житель Петербурга создал интерактивную карту города, которая рассказывает историю зданий

Житель Петербурга создал интерактивную карту города, которая рассказывает историю зданий
Теперь каждый сможет получить минимум необходимой информации о практически любом интересном для него здании Северной столицы. Фото: Balthoto/ Павел Долганов

Житель Северной столицы Никита Славин решил создать интерактивную карту, которая поможет как горожанам, так и гостям Петербурга больше узнать об истории местной архитектуры.

На карте отмечены исторические объекты, по каждому из которых пользователи могут получить интересующую их информацию о возрасте здания, архитекторе и стиле, к которому оно принадлежит. С помощью приложения можно изучить историю 55 тысяч домов Петербурга.

При этом интерактивная карта устроена очень просто: чтобы получить сведения о постройке, нужно просто кликнуть на значок дома на экране, пишет Мойка78. Отметим, что пока, однако, неизвестно, какое название получит приложение и когда станет доступным интернет-пользователям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разработают первый туристический маршрут по Арктике.

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