В Петербурге разработают первый туристический маршрут по Арктике

Первый туристический маршрут по Арктике будет доступен уже весной-летом 2021 года. Фото: pixabay

Первый туристический маршрут по Арктике будет доступен уже весной-летом 2021 года. Фото: pixabay

В Северной столице разрабатывают первый туристической маршрут по Арктике при участии регионов российской Арктической зоны.

Работа над маршрутом осуществляется в рамках спецпроекта по созданию конкуретоспособных арктических туристских продуктов. Об этом в пятницу, 27 ноября, информирует пресс-служба петербургской администрации. Губернатор Александр Беглов напомнил, что сегодня Петербург является активным участником развития и продвижения отраслей, имеющих приоритетное значение для Арктики. Среди них особое место отводится туризму.

В перспективе, согласно планам властей, город на Неве может стать центром, откуда стартуют поездки в Арктику, как для россиян, так и для путешественников из-за рубежа. Первый туристический маршрут должен включать в себя исторические места Петербурга, Карелии и Архангельской области. Вероятнее всего, он будет доступен уже весной-летом 2021 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие впечатления остались у туристов от поездок по России в этом году.