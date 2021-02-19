Начальницу почты в Петербурге оштрафовали за присвоение чужой зарплаты

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении начальницы почтового отделения «Почты России», ей вменяли статью о злоупотреблении должностными полномочиями. Она в течение двух лет получала зарплату за уволенную сотрудницу.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, осенью 2015 года работница почтового отделения М. сообщила начальнице, что собирается уволиться. Женщина попросила М. не писать заявление на увольнение и передать ей банковские карты с пин-кодами. Благодаря этому начальница смогла забирать себе продолжающую поступать зарплату. Женщина объяснила, что хотела направлять средства на нужды отделения почты.

Следующие два года она заполняла табели учета рабочего времени, внося в них ложные сведения об уволившейся сотруднице, хотя та уже не работала в отделении. В результате ущерб составил 500 тыс. рублей.

В суде женщина признала свою вину. В итоге ее оштрафовали на 10 тыс. рублей.

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