Начальницу почты в Петербурге оштрафовали за присвоение чужой зарплаты

Начальницу почты в Петербурге оштрафовали за присвоение чужой зарплаты
Суд оштрафовал начальницу отделения почты. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении начальницы почтового отделения «Почты России», ей вменяли статью о злоупотреблении должностными полномочиями. Она в течение двух лет получала зарплату за уволенную сотрудницу.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, осенью 2015 года работница почтового отделения М. сообщила начальнице, что собирается уволиться. Женщина попросила М. не писать заявление на увольнение и передать ей банковские карты с пин-кодами. Благодаря этому начальница смогла забирать себе продолжающую поступать зарплату. Женщина объяснила, что хотела направлять средства на нужды отделения почты.

Следующие два года она заполняла табели учета рабочего времени, внося в них ложные сведения об уволившейся сотруднице, хотя та уже не работала в отделении. В результате ущерб составил 500 тыс. рублей.

В суде женщина признала свою вину. В итоге ее оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский гендиректор пытался незаконно приобрести право на имущество за 50 млн.

злоупотребление полномочиями новости СПб почтовое отделение суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Начальницу почты в Петербурге оштрафовали за присвоение чужой зарплаты
Облако пыли из Сахары может добраться до петербуржцев
В Петербурге выяснили, о каком супергеройском автомобиле мечтают мужчины
Принц Гарри и Меган Маркл окончательно отказались от королевских привилегий
Решение главной проблемы улицы Рубинштейна нашел омбудсмен из Москвы
В Москве проголосуют за установку памятника на Лубянке
«Снежные» пункты в Петербурге утилизировали 1 млн кубометров снега
Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по ...