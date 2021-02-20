Спасатели тушили полыхающий частный дом в Дивенском массиве

В ночь на 20 февраля в Лужском районе Ленобласти произошел пожар. В СНТ Дивная-2 в Дивенском массиве загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило около 3:11 часов. Пламя охватило частный дом на общей площади 96 кв. метров. Справиться с огнем удалось к 04:48.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава МЧС. Информация о пострадавших не поступала. Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня ночью в Колпинском районе Петербурга произошел квартирные пожар. Из помещения госпитализировали двух человек.