Спасатели тушили полыхающий частный дом в Дивенском массиве

Спасатели тушили полыхающий частный дом в Дивенском массиве
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 20 февраля в Лужском районе Ленобласти произошел пожар. В СНТ Дивная-2 в Дивенском массиве загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило около 3:11 часов. Пламя охватило частный дом на общей площади 96 кв. метров. Справиться с огнем удалось к 04:48.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава МЧС. Информация о пострадавших не поступала. Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня ночью в Колпинском районе Петербурга произошел квартирные пожар. Из помещения госпитализировали двух человек.

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