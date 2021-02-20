Пришел, ударил, попал в психбольницу: что известно о нападении у генконсульства Украины в Петербурге

В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства нападения на охранника генерального консульства Украины. По предварительным данным, у злоумышленника не было никаких мотивов, сам он после атаки оказался в психбольнице.

Инцидент у дома 1В по Бонч-Бруевича произошел днем в четверг, 18 февраля. Об этом ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило только накануне.

«Мужчина 1986 года рождения и по неустановленной причине внезапно нанес ножевое ранение работнику учреждения, расположенного в указанном здании», — говорилось в сообщении.

Оказалось, что в этом здании находится генконсульство Украины, а пострадавший – военнослужащий украинской Государственной пограничной службы.

В момент нападения у здания находились сотрудники полиции, так что они оперативно смогли обезвредить нападавшего и доставить в отделение для разбирательства. Потерпевшему вызвали «скорую» помощь.

В экстренных службах сообщили, что никаких мотивов у нападавшего не было. По данным ТАСС, сам злоумышленник был госпитализирован в больницу с психическим расстройством.

Позже в Сеть попала запись с камеры видеонаблюдения. На ней видно, как мужчина подходит к дому по улице Бонч-Бруевича. Он звонит в домофон, охранник открывает дверь. После этого мужчина несколько раз бьет его ножом, а затем спокойно отходит, бросив в воздух пачку бумаг, которую принес с собой.

Появилась информация о том, что злоумышленник был записан на прием в учреждение.

Инцидент уже прокомментировали в украинской пограничной службе. Там уточнили, что в результате ему было нанесено два ножевых ранения.

«Лишь благодаря реакции пограничника, нанесенные ему ранения оказались не смертельными», — заметили в ведомстве. Там заметили, что до приезда «скорой» помощь охраннику оказывал другой военный Государственной пограничной службы. В службе добавили, что нападавший является российским гражданином.