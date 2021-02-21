Четыре человека задержаны после гибели рабочих на фабрике в Норильске

Четыре человека задержаны после гибели рабочих на фабрике в Норильске
Место обрушения. Фото: скриншот Instagram

Четверо сотрудников из руководства Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика задержаны после обрушения. В результате ЧП погибли трое рабочих.

Так, в результате оперативных мероприятий были задержаны начальник отдела по технадзору, главный инженер, начальник дробильного цеха фабрики, а также сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», отвечающий за допуск сотрудников к работам.

Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК, по данным следствия, дефекты, которые могли привести к обрушению, были выявлены еще в 2018 году. Однако ремонтные работы не были начаты своевременно.

Напомним, в результате в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике погибли три человека. Одного из них вытащили из-под обломков живым, но позже он скончался. Двое других считались пропавшими. Еще четверо спасенных получили травмы, их госпитализировали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пропавшие под завалами на фабрике в Норильске рабочие найдены мертвыми.

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