Пропавшие под завалами на фабрике в Норильске рабочие найдены мертвыми

Спасатели обнаружили тела двух рабочих, погибших при обрушении на Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху.

Тела извлечены на месте обрушения галереи дробильного цеха. На месте работали более 200 человек и 60 единиц техники.

Как сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ, к настоящему моменту поисковые работы завершены.

Напомним, ранее было известно об одном умершем. Его вытащили из-под обломков живым, но позже он скончался. Еще четверо спасенных получили травмы и доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Пропавшими считались двое. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что площадь обрушения на норильской фабрике составила около 1 тыс. кв. м.