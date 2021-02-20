Площадь обрушения на норильской фабрике составила около 1 тыс. кв. м.

Площадь обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики составила порядка 1 тыс. кв. м.

В ГУ МЧС уточнили, что работы на месте проводятся в трехсменном режиме. Регулярно объявляется минута тишины, пишет РИА «Новости».

Последствия обрушения устраняют 195 человек и 57 единиц техники.

Напомним, на Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение. Пострадали три человека. В дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике нашли тело мертвого человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Домбай лавина сошла на трассу. Под завалами снега могут находиться люди. По предварительной информации, на месте происшествия могли находиться четыре человека.