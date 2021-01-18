Лавина сошла на горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии

Под завалами снега могут находиться люди. Фото: Pixabay

Под завалами снега могут находиться люди. Фото: Pixabay

В Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Домбай лавина сошла на трассу. Под завалами снега могут находиться люди.

По предварительной информации, на месте происшествия могли находиться четыре человека, сообщает РЕН ТВ. Сход произошел на горе Мусса-Ачитара.

Накануне в Карачаево-Черкесии была объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м. МЧС рекомендовало воздержаться от похода в горы.

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