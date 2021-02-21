Задержан мужчина, устроивший вечернюю стрельбу на Энгельса

В Петербурге задержали подозреваемого в хулиганской стрельбе на севере города.

В пятницу, 19 февраля, в отдел полиции обратился 25-летний курьер по доставке продуктов питания. Он заявил, что заметил у дома № 27 на проспекте Энгельса компанию из нескольких человек, один из которых совершил несколько выстрелов. После незнакомцы скрылись на авто Toyota Camry.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, на следующий день стражи порядка задержали подозреваемого в стрельбе. В квартире дома № 17 на Новоколомяжском проспекте был пойман 35-летний неработающий мужчина.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело. Мужчину поместили в изолятор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигрант нашел ружье и устроил стрельбу в петербургской квартире, а после вышел в подъезд.