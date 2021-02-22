В Ленобласти ввели штормовое предупреждение в связи с сильным снегопадом

Снегопад пройдет в западных и центральных районах региона. Фото: Pixabay

Снегопад пройдет в западных и центральных районах региона. Фото: Pixabay

Сегодня территорию Ленинградской области накроет сильным снегопадом. В связи с непогодой спасатели объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили в областном управлении МЧС, синоптики прогнозируют, что осадки придут в Ленобласть во второй половине ночи и ранним утром. Снегопад пройдет в западных и центральных районах региона.

В ведомстве жителей Ленобласти предостерегли от поездок из-за повышенной вероятности автомобильных аварий. Спасатели также убедительно просят воздержаться от выхода на ледовые поля водоемов.

Населению порекомендовали приготовиться к отключению электроэнергии, припарковать автомобиль в безопасное место, обходить стороной шаткие конструкции.

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