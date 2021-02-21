Высота сугробов в Петербурге почти дошла до рекордной

Высота снежного покрова в Северной столице достигла 25 см, что близко к рекорду нынешней зимы в 27 см, установленному 4 февраля. Фото: GazetaSPb/Валентин

Высота снежного покрова в Северной столице достигла 25 см, что близко к рекорду нынешней зимы в 27 см, установленному 4 февраля. Фото: GazetaSPb/Валентин

Минувшей ночью Петербург накрыло снежное покрывало. За несколько часов в городе выпало больше трети месячной нормы осадков.

Об этом стало известно в воскресенье, 21 февраля. Как рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, уже к сегодняшнему утру в городе высота снежного покрова в Северной столице достигла 25 см.

«В осадкомеры на метеостанции Северной столицы попало 12 мм осадков, что составляет 39% от нормы февраля», — написал синоптик.

На территории Ленобласти местами выпало до 13 мм осадков, а снежный покров подрос до 55 см.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге ожидается облачная погода, временами будет идти снег, в начале дня местами сильный.