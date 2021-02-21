Высота сугробов в Петербурге почти дошла до рекордной

Минувшей ночью Петербург накрыло снежное покрывало. За несколько часов в городе выпало больше трети месячной нормы осадков.
Об этом стало известно в воскресенье, 21 февраля. Как рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, уже к сегодняшнему утру в городе высота снежного покрова в Северной столице достигла 25 см.
«В осадкомеры на метеостанции Северной столицы попало 12 мм осадков, что составляет 39% от нормы февраля», — написал синоптик.
На территории Ленобласти местами выпало до 13 мм осадков, а снежный покров подрос до 55 см.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге ожидается облачная погода, временами будет идти снег, в начале дня местами сильный.