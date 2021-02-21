В воскресенье в Петербурге будет снежно и тепло

Сегодня в Северной столице ожидается облачная погода, временами будет идти снег, в начале дня местами сильный. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье, 21 февраля, в городе будет ощущать влияние небольшого, но активного циклона. Температура воздуха после длительного периода холодной аномалии вернётся в нормы.

В дневное время температура воздуха составит от 2 до 4 градусов мороза, в Ленобласти похолодает до минус 1-6 градусов. В городе подует юго-восточный ветер, с переходом на северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту обошлось без отмен и задержек. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.