В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек

В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек
Аэропорт Пулково. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В небо над Петербургом сегодня поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково обошлось без отмены рейсов.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербургском аэропорту несколько раз был отложен рейс в Танзанию. Пассажиры ждали вылета своего самолета уже более 13 часов.

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

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