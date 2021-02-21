В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек

В небо над Петербургом сегодня поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково обошлось без отмены рейсов.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербургском аэропорту несколько раз был отложен рейс в Танзанию. Пассажиры ждали вылета своего самолета уже более 13 часов.