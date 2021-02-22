В Кудрово спасали собаку, упавшую в колодец

На помощь псу пришли сотрудники МЧС, которым пришлось потрудиться, чтобы вытащить ее.
В Кудрово в ночь на 22 февраля сотрудники МЧС спасали собаку. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на Пражской улицу за домом номер 11. Там собака угодила в колодец, который, по словам местных жителей, едва прикрыт плитой. Граждане отмечают, что не раз обращали внимание властей на проблему и добавляют, что на месте животного мог оказаться невнимательный ребенок.
«Пожарным пришлось потрудиться, чтобы её достать»,
— отмечают свидетели.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тосненском районе разыскивают отравителя 11 собак. Большая часть собак были домашними и лишь часть из них – бездомными.