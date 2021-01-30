В Тосненском районе разыскивают отравителя 11 собак

В Тосненском районе разыскивают отравителя 11 собак
Полиция разыскивает подозреваемого в отравлении псов. Фото: pixabay

Большая часть собак были домашними и лишь часть из них – бездомными.

В Тосненском районе произошло массовое отравление собак – не только бездомных, но и домашних. В общей сложности из-за сильного яда скончались 11 животных. Виновника разыскивают, о чем сообщает ЛенТВ24.

Местные жители отмечают, что псы никогда не вели себя агрессивно и непонятно, кому они могли помешать. Эксперты уже провели вскрытие некоторых собак и выяснили, что их действительно отравили — скорее всего, «сильнодействующим ядом из группы ядов антикоагулянтного действия».

Сотрудники правоохранительных органов уже наслышаны о случившемся и разыскивают причастного к инцидентам. Тем временем граждане отмечают, что в соцсетях видели посты с призывами травить животных. Их автором был некий мужчина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Следователи проверят отравление годовалой девочки метадоном в Ленобласти.

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