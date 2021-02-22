Полиция поймала телефонного хулигана, угрожавшего взорвать администрацию Фрунзенского района

Петербургская полиция вычислила телефонного злоумышленника, обещавшего взорвать здание администрации Фрунзенского района.

По данным пресс-службы городского главка МВД, накануне в полицию поступило сообщение от диспетчера пожарной службы. С его слов, поступил телефонный звонок с угрозой подорвать госучреждение на Пражской улице. Прибывшие на место правоохранители обыскали здание и территорию рядом с ним, но подозрительных предметов так и не нашли.

Вскоре полицейские вышли на след телефонного хулигана. Им оказался 57-летний безработный петербуржец. Его задержали у квартиры по месту проживания. Стало известно, что подвыпивший мужчина «заминировал» здание из хулиганских побуждений.

При этом за его плечами уже имеются судимости за аналогичные поступки. В отношении злоумышленника составили протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилой петербуржец отдал мошенникам 4,5 млн рублей сбережений.