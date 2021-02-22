Пожилой петербуржец отдал мошенникам 4,5 млн рублей сбережений

Сотрудники полиции Петербурга разыскивают мошенников, которые обманули 83-летнего пенсионера и оставили его без нескольких миллионов рублей.

По информации городского управления МВД, накануне в полицию обратился местный житель. Со слов заявителя, вечером ему на телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудницей одного из столичных судов. Женщина объяснила, что пенсионер может получить компенсацию за ранее приобретенные БАДы у мошенников, но для ее получения петербуржец должен заплатить.

Доверчивый мужчина поверил мошеннице и перевел 4 млн 460 тыс. рублей за якобы услуги инкассации и страхования.

Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело. Приняты меры к розыску преступников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге накрыли продавца «веселящего газа» в интернете.