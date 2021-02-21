В Петербурге накрыли продавца «веселящего газа» в интернете

В Петербурге накрыли продавца «веселящего газа» в интернете
Нарушителя удалось задержать. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

В Северной столице эмигрант из Средней Азии был задержан за продажу запрещенного «веселящего газа». Мужчина пытался реализовать баллоны с закисью азота.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, 46-летний нарушитель разместил объявление о продаже на сайте бесплатных объявлений. Покупателями решили стать полицейские, которые провели рейд по задержанию преступника.

Оказалось, что выходец из Средней Азии пытается реализовать металлический баллон объемом 2 литра с закисью азота и 25 резиновых шариков для наполнения их данной смесью. Напомним, что свободный оборот закиси азота, – «веселящего газа» запрещен и является нарушением.

В итоге, материалы злоумышленника направили в суд Выборгского района для принятия решения. Мужчине светит административное производство. Запрещенные предметы были изъяты для уничтожения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за «неправильной» уборки снега.

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