Минтруд намерен расширить список работников, имеющих право на досрочную пенсию

Минтруд намерен расширить список работников, имеющих право на досрочную пенсию
В настоящее время на досрочную пенсию могут выйти только те, кто наработал определенный стаж на работе. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Министерство труда РФ задумало расширить список работ и профессий, дающих право досрочно выйти на пенсию.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект документа ведомства, речь идет о работах, производствах, профессиях, должностях и специальностях, с учетом которых россияне могут досрочно выйти на страховую пенсию по старости. В частности, власти предлагают учитывать периоды профессионального обучения работников и их дополнительного профессионального образования, являющихся условием выполнения определенной работы. При этом в эти периоды за работниками должна сохраняться зарплата и место, а за обучающихся сотрудников работодатель обязан отчислять взносы на пенсию.

В настоящее время на досрочную пенсию могут выйти только те, кто наработал определенный стаж на работе. При этом в него не входят сроки обучения, необходимого для повышения квалификации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Миронов назвал способы увеличить пенсии россиян.

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