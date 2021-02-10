Миронов назвал способы увеличить пенсии россиян

Депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал о трех способах, с помощью которых можно поднять пенсии россиянам.

Политик заявил в интервью с ura.ru, что в настоящее время федеральный бюджет каждый год направляет Пенсионному фонду 3 трлн рублей из необходимых 8 трлн рублей на соцвыплаты и пенсии.

По его словам, дополнительные 2 трлн рублей на выплаты пенсионерам можно было бы привлечь, отменив налоговые льготы для экспортеров сырья. Также Миронов предложил увеличить взносы в ПФР граждан с доходами от 1 млн 465 тыс. рублей в год — с 10 до 22%.

Также глава «Справедливой России» считает, что для увеличения пенсии можно уменьшить непрофильные расходы Пенсионного фонда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Справедливая Россия» объединится с двумя партиями и сменит название.