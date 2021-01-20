«Справедливая Россия» объединится с двумя партиями и сменит название

Сергей Миронов призвал все левые силы к объединению против "политического монополизма" "Единой России". Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Сергей Миронов призвал все левые силы к объединению против "политического монополизма" "Единой России". Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов объявил грядущее объединение с партиями «За правду» и «Патриоты России».

Новая партия получит название «Справедливая Россия — за правду». Она будет иметь одного лидера и двух заместителей. Миронов уточнил, что решение об объединении партий было принято после длительных переговоров.

Политик выразил надежду, что новые коллеги поддержат его кандидатуру на пост председателя партии. По его словам, все три партии имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей.

Миронов подчеркнул, что объединение партий, безусловно, происходит в преддверии выборов в Госдуму. Однако, по его словам, главной их задачей является реальное объединение левого фланга.

Также он призвал все левые силы к объединению против «политического монополизма» «Единой России».

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