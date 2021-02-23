Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 16 метров в секунду

Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 16 метров в секунду
Зима в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Во вторник, 23 февраля, в Петербурге ожидается усиление юго-восточного ветра до 16 метров в секунду, предупреждает МЧС по городу.

Спасатели рекомендуют убрать вещи с открытого балкона, а также закрыть все окна.

Водителям следует соблюдать осторожность. Лучше не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами. Горожанам рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, шатких строений и домов с неустойчивой кровлей.

По прогнозам синоптиков, в Петербурге во вторник, 23 февраля, прогнозируются снегопад и метель, которые принесет атмосферный фронт.

Ближе к вечеру снег в отдельных районах усилится и будет сопровождаться метелями. Столбики термометров покажут от -9 до -11 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным синоптика, сегодня за погоду будет отвечать теплый атмосферный фронт, который надвигается на Северную столицу с северо-запада.

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