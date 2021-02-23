Каждый третий житель Петербурга считает себя ленивым

Оказалось, что чуть больше половины петербуржцев ведут довольно динамичную повседневную жизнь. Фото: pixabay

Оказалось, что чуть больше половины петербуржцев ведут довольно динамичную повседневную жизнь. Фото: pixabay

В Петербурге провели опрос и выяснили уровень социальной активности у местных жителей. Участие в исследовании приняли около тысячи человек.

Опрос провели сотрудники развлекательной соцсети «Фотострана». Оказалось, что чуть больше половины петербуржцев ведут довольно динамичную повседневную жизнь. При этом увлечения у них довольно разнообразные: прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и игры на улице с собакой.

Порядка 35% опрощенных не считают себя активными. Ответившие так петербуржцы более пассивны как на работе, так и дома.

Они живут спокойной и размеренной жизнью, а при смене ритма испытывают стресс. Хобби они выбирают соответствующие, чтобы не испытывать серьезных нагрузок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более двух петербуржцев претендуют на одну вакансию: 80 тыс. безработных в городе.