Каждый третий житель Петербурга считает себя ленивым

Каждый третий житель Петербурга считает себя ленивым
Оказалось, что чуть больше половины петербуржцев ведут довольно динамичную повседневную жизнь. Фото: pixabay

В Петербурге провели опрос и выяснили уровень социальной активности у местных жителей. Участие в исследовании приняли около тысячи человек.

Опрос провели сотрудники развлекательной соцсети «Фотострана». Оказалось, что чуть больше половины петербуржцев ведут довольно динамичную повседневную жизнь. При этом увлечения у них довольно разнообразные: прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и игры на улице с собакой.

Порядка 35% опрощенных не считают себя активными. Ответившие так петербуржцы более пассивны как на работе, так и дома.

Они живут спокойной и размеренной жизнью, а при смене ритма испытывают стресс. Хобби они выбирают соответствующие, чтобы не испытывать серьезных нагрузок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более двух петербуржцев претендуют на одну вакансию: 80 тыс. безработных в городе.

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