Более двух петербуржцев претендуют на одну вакансию: 80 тыс. безработных в городе

Более двух петербуржцев претендуют на одну вакансию: 80 тыс. безработных в городе
Петербуржцы ищут работу на фоне пандемии. Фото: pixabay

В Северной столице ситуация с безработицей только начинает стабилизироваться. За время пандемии коронавируса многие жители города остались без работы и вынуждены искать новую.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра трудовых ресурсов Санкт-Петербурга Алексея Чистякова, на одну вакансию в городе приходится 2,23 зарегистрированных в службе занятости человека. В прошлом году показатель был равен 0,69 соискателя.

«При этом общее количество безработных граждан, состоящих на учете, стабилизировалось и постепенно снижается на протяжении нескольких месяцев», – пояснил специалист.

В общей сложности, без работы находятся 80 тыс. петербуржцев. Однако работодатели готовы взять не всех, – сейчас в городе доступно только 36,4 тыс. вакансий, из которых 21,1 тыс. по рабочим специальностям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что профессиональную переподготовку прошли более 70 тыс. петербуржцев за время пандемии.

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