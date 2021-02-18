Профессиональную переподготовку прошли более 70 тыс. петербуржцев за время пандемии

Профессиональную переподготовку прошли более 70 тыс. петербуржцев за время пандемии
Петербуржцы ищут работу во время пандемии. Фото: комитет по труду и занятости

Жителям Северной столицы помогают с поиском работы во время пандемии коронавируса. За 2020 год переподготовку прошли 73 тыс. сотрудников города.

Об этом стало известно в четверг, 18 февраля. Как сообщают в Смольном, помощь осуществляют психологи Центра занятости населения. Они помогают найти работу тем, кто ее потерял, а также определиться с выбором профессии для петербуржцев.

Работа осуществляется с помощью тестирования, в котором раскрываются качества специалиста для определенной работы. В итоге, психологи направляют сотрудника в ту или иную профессию, учитывая опыт и возможности обратившегося.

Кроме этого, работники центра сотрудничают со многими вузами и колледжами города. Это помогает найти работу выпускникам и студентам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что каждый пятый петербуржец был вынужден сменить работу после рождения ребенка.

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