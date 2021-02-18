Каждый пятый петербуржец был вынужден сменить работу после рождения ребенка

9% работников дают путевки в детские лагеря и санатории, а 2% получают компенсацию за детский сад. Фото: pixabay

9% работников дают путевки в детские лагеря и санатории, а 2% получают компенсацию за детский сад. Фото: pixabay

Эксперты hh.ru провели опрос и выяснили, как наличие детей влияет на рабочий график, и есть ли в компаниях специальные программы для детей сотрудников.

По результатам опроса, почти у 80% опрошенных нет каких-либо программ поддержки для работников с детьми. У 10% начальство устраивает тематические праздники и утренники для детей. 9% дают путевки в детские лагеря и санатории, а 2% получают компенсацию за детский сад.

При этом каждый пятый опрошенный был вынужден сменить график работы, когда ребенок подрос и его нужно было начать водить в детский сад. Еще 23% поменяли место работы, а у 11% уменьшилось количество рабочих часов.

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