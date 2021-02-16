Более 60 компаний из Петербурга вошли в рейтинг лучших работодателей России

В числе лучших работодателей оказались 64 компании из Петербурга. Фото: pixabay

В числе лучших работодателей оказались 64 компании из Петербурга. Фото: pixabay

Эксперты hh.ru представили ежегодный рейтинг работодателей России. В список попали 64 компании из Петербурга.

В категории крупных компаний, в которых работают от одной до пяти тысяч человек, рейтинг возглавила компания «Газпром нефть». На седьмом месте оказался Nissan. Офисы этих компаний расположены в Петербурга. А лидером рейтинга крупнейших компаний стала корпорация «Росатом».

В числе лучших работодателей оказались 64 компании из Петербурга, в том числе «Свеза», «Лента», «Nokian Tyres Россия и Азия», «Герофарм», «Фармацевтическая компания Вертекс», «Буше», Bonava2, Nord Company и другие.

Также в рейтинг попало много игроков, представляющих ИТ-сектор вПетербурге: Dell Technologies, ЦРТ, Nexign, Veeam Software.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург уступил Москве в рейтинге регионов с самым высоким качеством жизни.