Петербург уступил Москве в рейтинге регионов с самым высоким качеством жизни

Эксперты назвали список регионов России для благоприятной жизни по итогам года. Первое место заняла Москва, а следом за ней Северная столица.

Об этом стало известно в понедельник, 15 февраля. Исследование было проведено специалистами РИА Новости. Эксперты учитывали 70 показателей, которые влияют на качество жизни в том или другом регионе. На основе этого рассчитан средний балл, который и стал оценкой для определения региона с самым высоким качеством жизни.

Таким образом, первое место в рейтинге осталось за Москвой. Столица России набрала 82,16 баллов. Следом идет Санкт-Петербург с небольшим разрывом, – 80,63. Тройку лидеров замкнула Московская область, в копилке которой оказалось 76,07.

«Как отмечают эксперты, эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие баллы, пока недосягаемые для других регионов. По мнению специалистов, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится», – говорится в сообщении.

Отметим, что последние места заняли Забайкальский край, Карачаево-Черкессия и Республика Тыва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиян ожидает самая длинная рабочая неделя в году с 15 по 20 февраля.