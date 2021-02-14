Россиян ожидает самая длинная рабочая неделя в году с 15 по 20 февраля

Рабочая неделя для россиян покажется не привычной. В преддверии Дня защитника Отечества придется потрудится шесть дней подряд. Затем будут увеличенные выходные.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда, рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля и будет шестидневной. Следом идут выходные с 21 по 23 февраля и рабочая неделя их 3 дней.

«День защитника Отечества 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней — с 24 по 26 февраля. Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в 2021 году длинная шестидневная рабочая неделя», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, стали известны и другие изменения в году. Так следующие длинные выходные ждут россиян в марте. Отдохнуть можно будет 8 марта в Международный женский день, а сама неделя сократится до четырехдневки.

В мае также будут увеличенные выходные. Работать в начале месяца придется только с 4 по 7 и с 11 по 14 мая.

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