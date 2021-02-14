Жителей Петербурга ждут резкие перепады температуры на новой неделе

Жителей Петербурга ждут резкие перепады температуры на новой неделе
Погода будет переменчивой. Фото: pixabay.com

Предстоящая неделя порадует жителей Северной столицы нестабильной погодой. Ожидаются резкие перепады температуры.

Новая неделя начнется с -9 градусов мороза, однако такая погода не продержится в городе долго. Уже во вторник, 16 февраля, намечено потепление. Воздух прогреется до -5 градусов, но и эта планка резко изменится. Среда и четверг будут противоположны вторнику, – планируется похолодание до -13 и -14 градусов.

К выходным в городе снова потеплеет. Температурные качели покажут в пятницу -6 градусов, а в субботу -5. Такая погода ждет жителей Северной столицы на следующей неделе согласно данным Гидрометцентра, сообщает АБН.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что москвичам рассказали, когда наступит климатическая весна. Снег растает в городе только к 20 числам апреля, а в лесах снежный покров может пролежать и до начала мая.

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