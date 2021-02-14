Москвичам рассказали, когда наступит климатическая весна

Весна в Москве будет резкой и ранней. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Весна в Москве будет резкой и ранней. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Стали известны сроки наступления в Москве климатической весны. Март начнется с небольших морозов и дефицита осадков.

Об этом стало известно в воскресенье, 14 февраля. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на температуру воздуха в столице будет оказывать влияние выпавший снег. Таким образом, климатическая весна наступит в городе на неделю позже привычного срока.

«По долгосрочным прогнозам, март примет эстафету холода, по моим оценкам, месяц будет на один-четыре градуса холоднее нормы с небольшим дефицитом осадков», – заявил синоптик.

Кроме этого, Евгений Тишковец добавил, что снег растает в городе только к 20 числам апреля, а в лесах снежный покров может пролежать и до начала мая.

В итоге, вторая половина апреля и май обещают быть теплыми, местами даже жаркими. Также для москвичей прогнозируют довольно теплое лето.

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